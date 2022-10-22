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Советник МВД Украины: В Беларуси могут скрыто мобилизовать до 10 тысяч человек

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  • 22.10.2022, 17:52
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Советник МВД Украины: В Беларуси могут скрыто мобилизовать до 10 тысяч человек

Их могут передать в помощь россиянам полуофициально.

Такое мнение высказал советник Министра внутренних дел, исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко в телемарафоне «Единые новости», передает корреспондент «Укринформа».

«Я думаю, что Лукашенко может делать скрытую мобилизацию, и, насколько я это понимаю, в принципе, из того, что мне рассказывают белорусские коллеги, речь идет сейчас примерно о 10 тыс. военнослужащих. Теоретически он может такое количество набрать скрытой мобилизацией. Я думаю, что он действительно сможет это набрать», – проинформировал он.

Отдельно он сказал, что эти люди, по его мнению, будут переданы в помощь россиянам полуофициально. «То есть Лукашенко будет говорить что "их там нет», и будет говорить это до последнего", – заявил эксперт.

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