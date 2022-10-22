Философы выяснили, что стоицизм улучшил жизнь 94% опрошенных 4 22.10.2022, 17:59

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Следование учению этой школы древнегреческих философов защищает от плохих эмоций.

Ученые из Лондонского университета провели опрос, который показал, что 94% респондентов улучшили свою жизнь, начав придерживаться древней философии стоицизма. О результатах сообщает News Medical.

94% опрошенных на ежегодной Стоической неделе подтвердили, что стоицизм улучшил их жизнь. Участники этого мероприятия в среднем сообщили об уменьшении негативных эмоций, таких как страх, гнев и тревога, на 30%. Одновременно с этим выросло их общее чувство удовлетворенности жизнью, причем довольно быстро — всего спустя семь дней после начала следования стоическим идеям.

Большинство опрошенных отметили, что многие неприятные вещи теперь принимают с хорошим настроением, их стало труднее задеть, а также они стали любознательнее и смелее в обсуждении идей.

Согласно учению стоиков, которое зародилось в Древней Греции, так как человеку неподвластны внешние обстоятельства, к ним следует относиться с безразличием.

Департамент политики, международных отношений и философии Лондонского университета ежегодно проводит Стоическую неделю, глобальное онлайн-мероприятие. К результатам опроса следует относиться с осторожностью, так как они не были опубликованы в рецензируемом журнале.

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