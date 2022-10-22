Экс-глава ЦРУ: Армия США может принять участие в войне в Украине 3 22.10.2022, 18:06

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Дэвид Петреус назвал «красную линиию» для Вашингтона.

Бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус заявил, что многонациональный контингент под руководством США может принять участие в боевых действиях в Украине. Об этом он сообщил изданию Express.

При этом он подчеркнул, что если США и будут участвовать в войне, то только в качестве многонациональной силы под руководством Вашингтона, а не как сила НАТО.

По его словам, «красной линией» для США может стать нападение на одну из стран альянса.

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