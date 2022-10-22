Экс-глава ЦРУ: Армия США может принять участие в войне в Украине

Экс-глава ЦРУ: Армия США может принять участие в войне в Украине3
- 22.10.2022, 18:06
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Дэвид Петреус назвал «красную линиию» для Вашингтона.
Бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус заявил, что многонациональный контингент под руководством США может принять участие в боевых действиях в Украине. Об этом он сообщил изданию Express.
При этом он подчеркнул, что если США и будут участвовать в войне, то только в качестве многонациональной силы под руководством Вашингтона, а не как сила НАТО.
По его словам, «красной линией» для США может стать нападение на одну из стран альянса.