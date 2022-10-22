Оккупанты бегут из Херсона под покровом ночи 1 22.10.2022, 18:13

4,504

Россияне делают попытки обеспечить свою эвакуацию.

В Херсонской области происходит частичный отход российских оккупантов в ночное время. Именно этим объясняются украинские обстрелы Антоновского моста.

Об этом заявил военный украинский обозреватель Денис Попович в эфире «Эспрессо».

«На мой взгляд, сейчас россияне пытаются обеспечить свой уход с правого берега реки Днепр, при условии, что такое решение принято. Поэтому, именно из-за этого противник может укреплять свои позиции, чтобы лишить возможности украинские войска активно препятствовать их отходу. А отход уже есть и происходит в ночное время, именно этим объясняются наши обстрелы Антоновского моста. Соответственно, россияне делают попытки обеспечить свою эвакуацию, которая так или иначе осуществляется», - пояснил эксперт.

По его словам, неизвестно, потянет ли такая эвакуация отход всех вражеских войск за Днепр. Сейчас на правом берегу у врага стоят довольно сильные и боеспособные войска, которые еще летом туда были переброшены по приказу президента РФ Владимира Путина. На то направление также отправляют мобилизованных россиян.

«Но, если российские войска отойдут на левый берег Днепра, то можно предположить, что они будут переброшены, например, на Запорожскую область, чтобы предотвратить наше продвижение в сторону Мелитополя, Бердянска, Мариуполя. Или эта переброска может быть на Донетчину для того, чтобы обеспечить захват остальной территории области и попытаться взять Бахмут, Краматорск, Славянск. Также не нужно исключать, что может быть переброска противника на северное направление, потому что о севере все чаще сейчас говорят в измерении подвоза россиянами своих мобилизованных в Беларусь, чтобы сформировать так называемую регулярную группировку вместе с белорусскими войсками», - подытожил Попович.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».