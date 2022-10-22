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Российские офицеры бегут на левый берег Днепра, бросая мобилизованных

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  • 22.10.2022, 18:33
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Российские офицеры бегут на левый берег Днепра, бросая мобилизованных

Также мероприятия принудительной эвакуации гражданского населения.

На юге Украины офицерский состав российских оккупантов перемещается на левый берег Днепра.

Об этом сообщил спикер оперативного командования ВСУ «Юг» Владислав Назаров, комментируя обстановку по состоянию на 15:00.

«Офицерский состав организованно перемещается на левый берег Днепра, оставляя на правом подразделения, пополненные свежемобилизованными. Продолжаются мероприятия принудительной эвакуации гражданского населения. Из Бериславского района и Херсона активно вывозятся государственные учреждения и имущество», - сказал Назаров.

Он добавил, что противник продолжает оборонительные действия и пытается переформатировать подразделения.

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