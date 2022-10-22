На следующей неделе в Беларуси можно будет наблюдать солнечное затмение 22.10.2022, 18:38

Для минчан Солнце закроется на 60%.

25 октября на территории Беларуси можно будет наблюдать частичное солнечное затмение — диск Солнца закроется более чем наполовину, сообщает Astrobel.ru. Но ни в коем случае не смотрите на Солнце невооруженным глазом!

Частичное солнечное затмение начнется в этот день с восходом Солнца на территории Исландии, а завершится с заходом Солнца в районе Аравийского моря. Наибольшая фаза затмения составит 86% и будет наблюдаться в России в Ханты-Мансийском автономном округе — Югра. Всего данное явление смогут увидеть жители 89 стран и зависимых территорий.

Для жителей Минска оно начнется в 12 часов 17 минут. В 13.29 Солнце закроется на 60%, что станет максимальной фазой для белорусской столицы. В 14.41 затмение завершится.

А вот какая картина ожидается в других областных центрах:

Брест (55%): начало в 12.15, максимум — 13.26, окончание — 14.37.

Гродно (56%): начало — 12.14, максимум — 13.25, окончание — 14.36.

Могилев (63%): начало — 12.19, максимум — 13.32, окончание — 14.45.

Витебск (64%): начало — 12.18, максимум — 13.31, окончание — 14.43.

Гомель (63%): начало — 12.21, максимум — 13.35, окончание — 14.48.

Для наблюдений солнечного затмения необходимо иметь специальные защитные светофильтры, защитные пленки или защитные очки. Категорически запрещается смотреть на Солнце невооруженным глазом!

Следующее солнечное затмение жители Беларуси смогут увидеть только 29 марта 2025 года.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».