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Российский депутат заявил, что получил убежище в США

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  • 22.10.2022, 18:43
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Российский депутат заявил, что получил убежище в США

По его словам, сейчас он находится в Майами.

Депутат городской думы Владивостока Виктор Каменщиков, покинувший Россию после вторжения в Украину, написал в соцсетях, что получил политическое убежище в США и вышел из иммиграционной тюрьмы. По его словам, сейчас он находится в Майами (штат Флорида), сообщает «Радио Свобода».

19 мая Каменщиков был задержан на границе Мексики и США, Предположительно, его задержали за незаконное пересечение границы. После этого он подал в Соединённых Штатах прошение об убежище.

Власти США пока не комментировали утверждения Каменщикова.

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