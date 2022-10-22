В Китае рассказали, почему экс-главу страны вывели под руки из президиума

В Китае рассказали, почему экс-главу страны вывели под руки из президиума15
- 22.10.2022, 19:05
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Бывший лидер Китая Ху Цзиньтао, сидевший в президиуме съезда Коммунистической партии Китая рядом с Си Цзиньпином, был под руки выведен из зала. Судя по видеокадрам, для 79-летнего Ху это стало неожиданностью, и он сначала не хотел покидать свое место.
Китайское госагентство «Синьхуа» сообщило, что он якобы себя плохо чувствовал. Сейчас ему намного лучше, утверждают в информагентстве.