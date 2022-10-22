Евросовет: Мы готовы вводить новые санкции против режима Лукашенко 4 22.10.2022, 19:17

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Белорусские власти призвали исполнять собственные обязательства.

Лидеры стран Европейского Союза во время встречи в Брюсселе 20–21 октября выступили с осуждением Ирана и Беларуси, ставших союзниками России в войне, которую она развязала на территории Украины. Страны ЕС согласовали резолюцию, текст которой был размещен на сайте Европейского совета.

«Европейский совет призывает белорусские власти прекратить поддержку российской агрессивной войны, оказываемую путем разрешения российским вооруженным силам использовать территорию Беларуси и путем поддержки российских военных. Режим в Беларуси должен в полной мере исполнять собственные обязательства в соответствии с международным законодательством», – говорится в резолюции.

В резолюции сказано и то, что Европейский Союз остается готовым быстро двигаться дальше с новыми санкциями против Беларуси.

Также в тексте резолюции осуждаются действия Ирана, поставляющего оружие российской армии.

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