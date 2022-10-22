закрыть
22 октября 2022, суббота, 20:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Генштаб ВСУ: Россияне покинули два населенных пункта на Херсонщине

  • 22.10.2022, 19:26
  • 4,216
Генштаб ВСУ: Россияне покинули два населенных пункта на Херсонщине

Оккупанты продолжают эвакуацию.

В Генштабе заявили, что, по имеющейся информации, российские оккупанты полностью покинули села Чаривное и Чкалово в Херсонской области. Из Берислава были эвакуированы офицеры и медперсонал.

Об этом говорится в вечерней сводке за субботу, 22 октября.

В Генштабе рассказали, что отдельные подразделения войск РФ продолжают покидать временно оккупированный регион. В то же время участились случаи мародерства и грабежей местных жителей, в частности в Херсоне.

Россияне изымают у населения автомобили и пытаются покинуть город с помощью паромной переправы возле Антоновского моста, по которому ВСУ наносили удары в последние дни, заявили в Генштабе.

По состоянию на 21 октября украинские военные освободили 88 населенных пунктов в Херсонской области. Президент Владимир Зеленский заявил, что на востоке и юге продолжаются активные бои, украинские военные сохраняют инициативу.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Путин стал террористом
Путин стал террористом Михаил Ходорковский
Страх добивает лукашистов 
Страх добивает лукашистов  Артем Черников
Марш мудрости продолжается
Марш мудрости продолжается Ирина Халип
Три ключевых прокола Путина и Лукашенко
Три ключевых прокола Путина и Лукашенко Роман Бессмертный