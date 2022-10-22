Генштаб ВСУ: Россияне покинули два населенных пункта на Херсонщине 22.10.2022, 19:26

4,216

Оккупанты продолжают эвакуацию.

В Генштабе заявили, что, по имеющейся информации, российские оккупанты полностью покинули села Чаривное и Чкалово в Херсонской области. Из Берислава были эвакуированы офицеры и медперсонал.

Об этом говорится в вечерней сводке за субботу, 22 октября.

В Генштабе рассказали, что отдельные подразделения войск РФ продолжают покидать временно оккупированный регион. В то же время участились случаи мародерства и грабежей местных жителей, в частности в Херсоне.

Россияне изымают у населения автомобили и пытаются покинуть город с помощью паромной переправы возле Антоновского моста, по которому ВСУ наносили удары в последние дни, заявили в Генштабе.

По состоянию на 21 октября украинские военные освободили 88 населенных пунктов в Херсонской области. Президент Владимир Зеленский заявил, что на востоке и юге продолжаются активные бои, украинские военные сохраняют инициативу.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».