Зеленский: Если россияне выключат нам свет, мы найдем их по запаху 4 22.10.2022, 19:40

4,234

Армия РФ ничего не может сделать на поле боя.

Российские войска бьют по энергетической инфраструктуре Украины, потому что ничего не могут добиться на поле боя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Украины Владимира Зеленского для канадских телеканалов CTV и CBC.

«Главная миссия России на сегодня - они бьют по нашей энергетической системе, их задача, чтобы люди остались без света. Они террористы. Не думаю, что сейчас время шутить, но я хотел бы сказать, что им кажется, если они нам выключат свет, то мы их не найдем. Мы их найдем, знаете почему? Потому что они трусы, они на поле боя ничего не могут сделать, они бьют по гражданским людям. Поэтому мы найдем их по запаху», - отметил он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».