Ученые: Ешьте больше миндаля 22.10.2022, 19:48

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Вы удивитесь его полезным свойствам.

Группа ученых из Королевского колледжа Лондона, Великобритания, изучила влияние цельного и молотого миндаля на состав кишечных микробов человека. Исследование, опубликованное в журнале American Journal of Clinical Nutrition, показало, что миндаль способствуют выделению бутиратов — соли и эфиры масляной кислоты, пишет techinsider.

Микробиом кишечника состоит из тысяч микроорганизмов. Они играют жизненно важную роль в переваривании питательных веществ и могут оказывать положительное или отрицательное влияние на здоровье, включая пищеварительную и иммунную системы. Механизмы того, как кишечные микробиомы влияют на человека, все еще исследуются, но имеющиеся данные уже свидетельствуют, что употребление определенных видов пищи может положительно влиять на некоторые кишечные бактерии и их активность.

Исследователи из Королевского колледжа Лондона набрали 87 здоровых взрослых человек, которые потребляли меньше рекомендуемого количества пищевых волокон и перекусывали типичными нездоровыми закусками (например, шоколадом и чипсами). Участников разделили на три группы: одна — меняла свои перекусы на 56 г цельного миндаля в день, другая — на 56 г молотого миндаля в день, а контрольная группа ела кексы с соответствующей калорийностью.

Обнаружилось, что содержание бутирата было значительно выше у тех, кто ел миндаль. Бутират, в свою очередь, — это жирная кислота, которая является основным источником топлива для клеток толстой кишки. Когда они функционируют эффективно, стенки кишечника становятся более прочными, не протекающими и не воспаленными, правильно поглощая необходимые питательные вещества.

Также данные нового исследования свидетельствуют о том, что употребление миндаля может принести пользу людям, страдающим от запоров. Тестирование показало, что употребление в пищу цельного и молотого миндаля улучшило диету людей, поскольку они потребляли больше мононасыщенных жирных кислот, клетчатки, калия и других важных веществ, по сравнению с контрольной группой.

Ведущий автор работы, профессор Кевин Уилан, заведующий кафедрой диетологии Королевского колледжа Лондона, сказал, — «Часть того, как микробиота кишечника влияет на здоровье человека, заключается в производстве короткоцепочечных жирных кислот, таких как бутират. Эти молекулы действуют как источник топлива для клеток толстой кишки, они регулируют всасывание других питательных веществ в кишечнике и помогают сбалансировать иммунную систему. Мы считаем, что потребление миндаля может способствовать метаболизму бактерий, таким образом оказывая хорошее влияние на все здоровье человека».

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