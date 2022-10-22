закрыть
22 октября 2022, суббота, 20:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Ученые: Ешьте больше миндаля

  • 22.10.2022, 19:48
  • 3,120
Ученые: Ешьте больше миндаля

Вы удивитесь его полезным свойствам.

Группа ученых из Королевского колледжа Лондона, Великобритания, изучила влияние цельного и молотого миндаля на состав кишечных микробов человека. Исследование, опубликованное в журнале American Journal of Clinical Nutrition, показало, что миндаль способствуют выделению бутиратов — соли и эфиры масляной кислоты, пишет techinsider.

Микробиом кишечника состоит из тысяч микроорганизмов. Они играют жизненно важную роль в переваривании питательных веществ и могут оказывать положительное или отрицательное влияние на здоровье, включая пищеварительную и иммунную системы. Механизмы того, как кишечные микробиомы влияют на человека, все еще исследуются, но имеющиеся данные уже свидетельствуют, что употребление определенных видов пищи может положительно влиять на некоторые кишечные бактерии и их активность.

Исследователи из Королевского колледжа Лондона набрали 87 здоровых взрослых человек, которые потребляли меньше рекомендуемого количества пищевых волокон и перекусывали типичными нездоровыми закусками (например, шоколадом и чипсами). Участников разделили на три группы: одна — меняла свои перекусы на 56 г цельного миндаля в день, другая — на 56 г молотого миндаля в день, а контрольная группа ела кексы с соответствующей калорийностью.

Обнаружилось, что содержание бутирата было значительно выше у тех, кто ел миндаль. Бутират, в свою очередь, — это жирная кислота, которая является основным источником топлива для клеток толстой кишки. Когда они функционируют эффективно, стенки кишечника становятся более прочными, не протекающими и не воспаленными, правильно поглощая необходимые питательные вещества.

Также данные нового исследования свидетельствуют о том, что употребление миндаля может принести пользу людям, страдающим от запоров. Тестирование показало, что употребление в пищу цельного и молотого миндаля улучшило диету людей, поскольку они потребляли больше мононасыщенных жирных кислот, клетчатки, калия и других важных веществ, по сравнению с контрольной группой.

Ведущий автор работы, профессор Кевин Уилан, заведующий кафедрой диетологии Королевского колледжа Лондона, сказал, — «Часть того, как микробиота кишечника влияет на здоровье человека, заключается в производстве короткоцепочечных жирных кислот, таких как бутират. Эти молекулы действуют как источник топлива для клеток толстой кишки, они регулируют всасывание других питательных веществ в кишечнике и помогают сбалансировать иммунную систему. Мы считаем, что потребление миндаля может способствовать метаболизму бактерий, таким образом оказывая хорошее влияние на все здоровье человека».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Путин стал террористом
Путин стал террористом Михаил Ходорковский
Страх добивает лукашистов 
Страх добивает лукашистов  Артем Черников
Марш мудрости продолжается
Марш мудрости продолжается Ирина Халип
Три ключевых прокола Путина и Лукашенко
Три ключевых прокола Путина и Лукашенко Роман Бессмертный