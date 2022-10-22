Россияне начали строить укрепления на границах Белгородской области

Россияне начали строить укрепления на границах Белгородской области3
- 22.10.2022, 19:55
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Ранее появились спутниковые снимки похожих сооружений на Донбассе.
В Белгородской области РФ появились такие же защитные противотанковые сооружения, как на оккупированном Донбассе.
Об этом сообщил в Telegram белгородский губернатор Вячеслав Гладков.
«В районах Белгородской области приступили к установке защитных сооружений», - отметил он.
Ранее появились спутниковые снимки похожих сооружений на Донбассе.