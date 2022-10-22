Белорусы активно скупают валюту 1 22.10.2022, 20:03

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Чистая покупка в сентябре составила $114,1 миллиона.

Согласно данным Нацбанка Беларуси, в сентябре физлица купили иностранной валюты на $980,2 млн, в то время как продали на сумму $866,2 млн.

В результате чистая покупка составила $114,1 млн. Месяцем ранее картина была обратной. Тогда сформировалась чистая продажа, которая составила $54,5 млн. Да и в целом за период с января по сентябрь население является чистым продавцом валюты – физлица за указанный период реализовали иностранной валюты на $384,0 млн больше, чем приобрели, пишет Telegram-канал «Нашы грошы».

Население и нерезиденты в текущем году являются важными поставщиками валюты на рынок. Нерезиденты в большей степени – за девять месяцев они на чистой основе продали около $1,6 млрд. А вот юрлица валюту больше выкупают, но их повышенный спрос не перекрывает излишков, сформированных населением и нерезидентами. Приток иностранной валюты на рынок позволяет нацбанку поддерживать золотовалютные резервы, скупая излишки предложения, и одновременно удерживать курс.

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