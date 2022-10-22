Путин идет дорогой Николая II 1 Игорь Эйдман

22.10.2022, 20:06

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Первую мировую войну в России тоже пытались провозгласить Отечественной.

Кириенко: Россия выиграет войну, если она станет народной («Коммерсант»).

А что случилось-то? Войны же нет вроде? Официально есть только спецоперация, которая идет по плану, как Путин сказал.

Кириенко, не знает, что война в России, вообще, запрещенное слово? Хочешь говорить о войне, называй ее воблой, проверено, так не посадят. Не понимаю, почему Кириенко еще не арестован за фейки о действиях российской армии?

Кстати, а где его сын Владимир? Конечно, он уже давно записался добровольцем на «народную войну» и лежит где-нибудь в окопе под Херсоном? Ах, нет. Оказывается, он вместо этого инвестирует в международные стартапы через свой панамскмй офшор деньги, украденные отцом на госслужбе. А как же народная война? Без него народ не полный...

Россия выиграет, если война станет народной? Значит, не выиграет никогда. Народная война по определению не может быть захватнической и идти на чужой территории.

Первую мировую войну в России тоже пытались провозгласить Отечественной. Но солдаты так и не поняли, зачем им умирать за Константинополь и проливы. Поэтому в какой-то момент повернули оружие против тех, кто гнал их на убой.

Сейчас та же история. Зачем ему Мелитополь и Бердянск, похоже, не знает и сам Путин. А подавляющее большинство россиян даже не представляет, где эти города находятся.

Путин влез по самоуверенной глупости в кровавую авантюру, втянул в нее страну, а теперь не знает, как из нее выползти. В народную войну эта бессмысленная агрессия не может превратиться ни при каких обстоятельствах.

Решение о вступлении России в Первую мировую (империалистическую) войну стоило Николаю 2 жизни, привело к гибели империи и династии. Империалистическая война против Украины может закончиться для Путина и его режима примерно тем же.

Игорь Эйдман, Telegram

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