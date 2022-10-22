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Команда аэроразведки подразделения «Погоня» вошла в состав полка Калиновского

  • 22.10.2022, 20:28
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Команда аэроразведки подразделения «Погоня» вошла в состав полка Калиновского

Белорусские добровольцы объединяются.

Команда аэроразведка подразделения «Погоня» вошла в состав полка Кастуся Калиновского.

«Это очередной шаг к объединению всех белорусских добровольцев и созданию белорусской освободительной армии», — сообщает пресс-служба полка.

Напомним, ранее украинские депутаты встретились с представителями полка Калиновского. Парламентарии заявили, что будут сотрудничать с полком как с легитимным представителем белорусского народа.

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