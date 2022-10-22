Команда аэроразведки подразделения «Погоня» вошла в состав полка Калиновского
- 22.10.2022, 20:28
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Белорусские добровольцы объединяются.
Команда аэроразведка подразделения «Погоня» вошла в состав полка Кастуся Калиновского.
«Это очередной шаг к объединению всех белорусских добровольцев и созданию белорусской освободительной армии», — сообщает пресс-служба полка.
Напомним, ранее украинские депутаты встретились с представителями полка Калиновского. Парламентарии заявили, что будут сотрудничать с полком как с легитимным представителем белорусского народа.