Эксперт: Назначение Суровикина — это хорошая новость для Украины 2 22.10.2022, 20:57

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Российским генералам нечего противопоставить ВСУ.

Российской Федерации с имеющимися генералами нечего противопоставить Украине в военном плане.

Об этом сказал политолог Андрей Пионтковский в эфире программы «Студия Запад с Антином Борковским» на телеканале «Эспрессо».

«Это целая популяция российских генералов - Шаманов, Гурулев, Дворников или Конюхов. С такими генералами Россия не может ничего противопоставить Украине в военном плане. Итак, первое непростое решение Суровикина - это уход из Херсона, видимо, они приняли это решение, как неизбежное», - отметил Пионтковский.

По его словам, назначение Суровикина - это хорошая новость для Украины, потому что во главе российской армии стоит «не только негодяй, но и клинический идиот».

«Несколько слов о Суровикине. Мы знали, что это полный мерзавец, негодяй, палач Сирии, мясник Алеппо, военный преступник, совершивший свои чудовищные преступления в Сирии. И вот мы увидели этого человека вживую, он выступал на телевидении, это было не интервью, он что-то, двигая губами, с большими усилиями читал написанное ему по слогам», - пояснил эксперт.

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