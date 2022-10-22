Зеленский назвал Путина старым человеком, у которого проблемы с памятью 7 22.10.2022, 21:10

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Президент Украины не будет садиться за стол переговоров с главой Кремля.

Украина не будет вести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным, потому что он «старый человек», который «не помнит обещаний». Об этом прямо заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью CTV и CBC.

Зеленский рассказал, что еще на нормандском саммите Путин пытался всех убедить, что РФ забрала себе Крым, потому что там провели какой-то «референдум» и якобы никто «не хотел идти полномасштабной войной». Также он все спихивал на «решение людей» после оккупации Донбасса.

Украине твердо заявляла, что не будет садится за стол переговоров, если РФ проведет «референдумы» на оккупированных территориях и признании «независимости» или «вступления в состав РФ». Президент отметил, что Путин нарушил не только международное право, но и все договоренности, которые были до этого.

«Все это «бла-бла-бла», причем старого человека, который уже не помнит, где он давал слово, где не давал. Вот что происходит. И поэтому какой смысл мне как президенту страны разговаривать с человеком, который что-то говорит, а завтра меняет позицию», - сказал Зеленский.

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