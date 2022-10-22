Юрий Касьянов: Беларусь может стать тем триггером, который разрушит Российскую империю изнутри 6 22.10.2022, 21:23

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Белорусская армия не хочет воевать против Украины.

Лукашенко заявил, что ни с кем не собирается воевать. Значит, теперь уже точно будет, решение принято, пишет украинский блогер и военнослужащий Юрий Касьянов в «Фейсбуке».

«Полтора миллиарда долларов российского кредита усатый фюрер должен отработать», — считает он.

Северный фронт потенциально наиболее опасный для Украины, пишет блогер:

— Удар оттуда угрожает перерезать коммуникации, прервать снабжение воюющей армии, разделить страну на две части. Но одновременно Беларусь может оказаться тем самым триггером, который запустит процесс разрушения Российской империи изнутри.

Мы помним, как отчаянно белорусы сопротивлялись режиму Лукашенко два года назад. Мы знаем, что белорусская армия не хочет, и не будет воевать против нас.

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