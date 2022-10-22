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Бегущие россияне грабят Херсонский онкодиспансер

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  • 22.10.2022, 21:36
  • 4,602
Бегущие россияне грабят Херсонский онкодиспансер

Вывозят даже мебель.

В эпицентре внимания россиян оказался Херсонский областной онкодиспансер, сообщает 24tv.ua. Медицинское учреждение, спасавшее жизнь, уничтожают ради наживы.

Из онкодиспансера вывозят всю аппаратуру. Так россияне создают еще одну угрозу жизням местных жителей, которые теперь не смогут получить необходимую медицинскую помощь.

Оккупанты настолько жадны и мелочны, что «тянут» из онкодиспансера даже мебель.

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