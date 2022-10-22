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Генерал Бен Ходжес: Неотвратимая смены власти в Кремле должна произойти в течение нескольких месяцев

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  • 22.10.2022, 21:55
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Генерал Бен Ходжес: Неотвратимая смены власти в Кремле должна произойти в течение нескольких месяцев

Колесики истории перестали вертеться в сторону РФ.

В блоге «Хроники войны» Татьяна Попова обсудила с генерал-лейтенантом, экс-командующим армией США в Европе Беном Ходжесом развитие войны в Украине. Американский военный поделился своим прогнозом развития событий:

— Что меня удивляет, так это то, что по состоянию на октябрь, несмотря на полный провал российской операции и ее военный разгром, несмотря на то, что они планируют сдать Херсон и депортировать оттуда тысячи людей, находятся люди, которые не могут принять того, что Россия будет побеждена . В их головах она не может проиграть, или что Путин заслуживает избежать ответственности за содеянное. В разговоре с этими людьми я всегда им объясняю, что Украина неизбежно победит, Россия – проиграет, и что как можно скорее нам нужно свыкнуться с мыслью, что Россия не имеет права захватывать украинские территории, не имеет права депортировать украинских детей и взрослых, и что Западу нужно наконец-то собраться.

Я верю в то, что это последняя зима, когда Россия будет иметь возможность шантажировать ЕС энергоресурсами. Уже сейчас европейцы и украинцы стали искать альтернативу. В следующем году они не будут зависеть от российского газа.

Подытоживая, я хочу вспомнить слова доктора Снайдера, который сказал, что «Для России проиграть в Украине плохо, но проиграть в самой России - еще хуже». И некоторые представители российской политической элиты уже видят, что колесики истории перестали вертеться в их сторону. Они уже начали организовывать частные армии, чтобы защитить себя от последствий неотвратимой смены власти, которая, по моему убеждению, должна произойти в течение нескольких месяцев.

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