закрыть
22 октября 2022, суббота, 22:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Как выглядит российский «Панцирь-С1», уничтоженный украинским самолетом

1
  • 22.10.2022, 22:14
  • 1,442
Как выглядит российский «Панцирь-С1», уничтоженный украинским самолетом

Пилоты ВСУ превратили российский ЗРПК в металлолом.

Вследствие поражения противорадиолокационной ракетой AGM-88 HARM с украинского самолета один из российских зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1» не подлежит восстановлению.

Соответствующее фото обнародовал в «Фейсбуке» украинский журналист Юрий Бутусов.

«Ракурс неудобный, но хорошо видно, что произошел подрыв неконтактной боевой части точно над ЗРПК. В результате взрыва полностью уничтожен боевой модуль, радар и пусковые установки левого борта сгорели. Поскольку боевая часть снаряжена 13 тысячами вольфрамовых сегментов, нет сомнения, чтобы после такого взрыва ремонту «Панцирь» уже не подлежит, это металлолом», - прокомментировал журналист.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Путин стал террористом
Путин стал террористом Михаил Ходорковский
Страх добивает лукашистов 
Страх добивает лукашистов  Артем Черников
Марш мудрости продолжается
Марш мудрости продолжается Ирина Халип
Три ключевых прокола Путина и Лукашенко
Три ключевых прокола Путина и Лукашенко Роман Бессмертный