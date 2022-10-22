Как выглядит российский «Панцирь-С1», уничтоженный украинским самолетом

Как выглядит российский «Панцирь-С1», уничтоженный украинским самолетом1
- 22.10.2022, 22:14
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Пилоты ВСУ превратили российский ЗРПК в металлолом.
Вследствие поражения противорадиолокационной ракетой AGM-88 HARM с украинского самолета один из российских зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1» не подлежит восстановлению.
Соответствующее фото обнародовал в «Фейсбуке» украинский журналист Юрий Бутусов.
«Ракурс неудобный, но хорошо видно, что произошел подрыв неконтактной боевой части точно над ЗРПК. В результате взрыва полностью уничтожен боевой модуль, радар и пусковые установки левого борта сгорели. Поскольку боевая часть снаряжена 13 тысячами вольфрамовых сегментов, нет сомнения, чтобы после такого взрыва ремонту «Панцирь» уже не подлежит, это металлолом», - прокомментировал журналист.