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Оккупанты в Херсоне готовятся к уличным боям

  • 22.10.2022, 22:31
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Оккупанты в Херсоне готовятся к уличным боям

Захватчики намерены прибегнуть к старой тактике.

Российские оккупанты будут снова снимать пропагандистские видео для дискредитации украинской армии.

Об этом рассказала начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телеканала Freedom, пишет unian.net.

«Оккупанты в Херсоне активно готовятся к проведению уличных боев. Они очень истерично оповещают население о приближающихся обстрелах ВСУ. Они готовятся провокационные сюжеты о том, как «люди в гражданско» в населенных пунктах, в зонах отдыха, в больницах страдают от тех самых «обстрелов». Мы знаем уже эту практику, когда они вывозят свое вооружение в сторону позиций украинских военных и обстреливают населенные пункты с мирными жителями, возвращаясь потом и снимая пропагандистские видео для дискредитации ВСУ», - отметила Гуменюк.

При этом она напомнила, что украинские военные не используют тактику «выжженной земли», потому что это противоречит правилам и нормам ведения войны. Кроме того, Гуменюк призвала жителей Херсона не поддаваться на провокации российских захватчиков.

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