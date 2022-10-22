Виталий Портников: Будущее — за европейской Беларусью 22.10.2022, 22:39

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Белорусскому народу необходимо провести работу над ошибками.

Украинский политолог и публицист Виталий Портников в интервью сайту Charter97.org выразил мнение, что украинские власти должны разорвать дипломатические отношения с режимом Лукашенко:

— Считаю, что с Беларусью можно точно также разрывать дипломатические отношения, как и с Ираном. Если говорить о той роли, которую режим Лукашенко играет в войне против Украины, мне трудно понять, почему мы отреагировали на поставку Ираном вооружения для России разрывом дипотношений, а на факт предоставления белорусской территории для нападения на нашу страну таким же образом не отреагировали. Но это вопрос не ко мне, это вопрос к президенту и Министерству иностранных дел Украины.

Что касается того, важна ли для нас демократическая Беларусь — да, важна. Какой бы не была нынешняя ситуация, фактическое участия белорусского государства в войне против нашей страны, я совершенно уверен, что будущее за демократической и европейской Беларусью, за Беларусью, которая будет членом Евросоюза и НАТО, за Беларусью, которая будет надежным барьером для будущих попыток распространить авторитаризм с территории Российской Федерации. Я абсолютно не сомневаюсь, что такие попытки будут предприниматься даже в случае поражения России и краха путинского режима.

Но для того, чтобы Беларусь стала такой европейской державой, белорусскому народу необходимо будет не просто победить авторитарный режим, но и провести работу над ошибками.

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