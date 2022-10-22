ВСУ сбили второй за день ударный вертолет россиян
- 22.10.2022, 22:55
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И снова на юге.
Зенитные подразделения Воздушных сил Украины сбили второй за сутки российский ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор».
Об этом сообщили Воздушные силы ВС Украины
«22 октября около 16:00 зенитным ракетным подразделением воздушного командования «Центр» на южном направлении уничтожен еще один за сегодня российский ударный вертолет Ка-52».
Напомним, что около 12:00 часов субботы в Бериславском районе Херсонщины подразделением зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования «Юг» был сбит ударный вертолет оккупантов Ка-52.