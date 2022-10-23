Военный эксперт назвал условия для освобождения северной части Луганщины от оккупантов 23.10.2022, 2:45

ВСУ нужен прорыв.

Российские оккупанты пытаются контратаковать под Кременной. Для дальнейшего продвижения ВСУ на Луганщине и освобождения северной части региона необходимо прорываться в районе Сватово и выходить на оперативное пространство.

Такими мыслями в эфире «Радио НВ» поделился военный эксперт Сергей Грабский.

«Противник проводит сейчас контратаки в районе Кременной, пытаясь отбросить наши подразделения. Бои там продолжаются, потому что и мы, и противник, осознаем исключительную важность этого направления для дальнейших действий. Если мы прорвемся в районе Сватового, выйдем на оперативное пространство, нам открывается дорога к освобождению всей северной Луганщины», — сообщил Грабский.

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