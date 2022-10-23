«Бросили как собак» 23.10.2022, 3:12

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Мобилизованных из Краснодарского края бросили в бой спустя месяц тренировок.

Мобилизованных резервистов российское командование бросает на фронт в Украину без обучения и обмундирования.

Снабжение их также весьма скудное. Об этом говорится в видеообращении, которое мобилизованные из Краснодарского края записали властям РФ. Ролик доступен на Telegram-канале «Украина 365».

Россиян бросили воевать уже спустя месяц после не слишком интенсивного обучения. Их разместили на позиции, не предоставив даже лопат для рытья окопов. Командования и связи у них нет. Более того, они даже не знают, где конкретно находятся, и в какой стороне ВСУ.