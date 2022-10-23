В Ганцевичском районе рассказали, как зарабатывают на богатом урожае мухоморов 23.10.2022, 5:13

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За день можно выручить более сотни рублей.

Заготовители в Ганцевичском районе рассказали, что в этом году закупили у грибников уже несколько тонн мухоморов. По их словам, ядовитые грибы ценятся дешевле, чем боровики, зато нынешней осенью их выросло очень много, а собирать проще чем клюкву: за день можно выручить более сотни рублей, пишет «Ганцавіцкі час».

Как рассказали заготовители, белые грибы ценятся в три раза дороже, чем мухоморы. Молодые боровики принимают по 6 рублей за килограмм, более крупные — по 2 рубля за килограмм.

Мухоморы стоят дешевле: в теплые выходные цена поднялась до 2 рублей за килограмм шляпок, а в дождливые дни заготовители сбрасывали цены до 1 рубля. Однако, по их словам, боровиков в этом году очень мало: грибники приносят по 300-800 граммов, в редком случае — пару килограммов.

— Многие люди, если и насобирают, то оставляют белые грибы для себя. А заготовителям несут мухоморы. В этом году мухоморов много, хоть косой коси, — рассказывают заготовители.

Некоторые сельчане приносили по 20-60 килограммов мухоморов, а максимальную партию весом 64 килограмма сдали жители Раздяловичей. В этой деревне заготовители за день принимали по 400 килограммов мухоморов, а за неделю в местный приемный пункт сдали более тонны ядовитых грибов.

Грибы сдают даже дети небольшими пакетами: за пару килограммов получают около десяти рублей. Взрослые несут большие объемы мухоморов — за день можно выручить более 100 рублей. На эту сумму мухоморов легче насобирать, чем клюквы, объясняют заготовители.

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