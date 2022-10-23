ВСУ мощно ударили по армии РФ на Херсонском направлении 2 23.10.2022, 8:04

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Оккупанты понесли огромные потери в Новой Каховке.

Вооруженные силы Украины нанесли существенный удар по российской оккупационной армии на юге страны. В результате точечных ударов уничтожено большое количество личного состава и техники врага.

Защитники страны ударили по расположению путинских террористов в Новой Каховке и на Запорожье. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 23 октября.

В городе Новая Каховка Херсонской области Силы обороны Украины ударили по месту дислокации захватчиков. В результате было уничтожено 6 единиц вооружения и военной техники. Около 150 российских оккупантов были ранены.

В Запорожской области украинские военнослужащие уничтожили 5 единиц вооружения и военной техники российской армии. Ранения получили около 100 путинских захватчиков. Информация о погибших оккупантах уточняется.

Также за прошедшие сутки 22 октября по позициям оккупантов успешно отработала авиация Сил обороны. По противнику было нанесено 17 авиаударов. Подтверждено поражение 15 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также двух позиций зенитных ракетных комплексов врага.

Кроме того, подразделения противовоздушной обороны ВСУ сбили один вертолет Ка-52 и три беспилотника «Орлан».

Военнослужащие ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили три пункта управления, шесть районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, склад боеприпасов и пять других важных объектов врага, включая одну радиолокационную станцию.

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