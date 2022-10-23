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Пионтковский: Путин выглядит, как жалкий «мобик»

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  • 23.10.2022, 8:09
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Пионтковский: Путин выглядит, как жалкий «мобик»

Трус не поедет на саммит G20.

Политолог, публицист и математик Андрей Пионтковский высказался о возможной поездке президента РФ Владимира Путина на грядущий саммит G20.

По мнению эксперта, Путин побоится присутствовать на встрече.

«Мне кажется, он не приедет. Посмотрите, он вчера встречался с так называемыми «мобиками». Единственный, кто выглядел как жалкий «мобик», был сам Путин, а все «мобилизованные» были какие-то гвардейцы, красавцы двухметровые, экипированные, с бронежилетами, снайперскими винтовками, ясно же, что это были сотрудники ФСО. Как такой трус поедет на «Большую двадцатку»? Он не поедет туда», - отметил эксперт.

Также Пионтковский согласился с мнением, что вместо Путина на саммите может присутствовать глава Минобороны РФ Сергей Лавров, однако только в онлайн формате.

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