Пионтковский: Путин выглядит, как жалкий «мобик» 5 23.10.2022, 8:09

9,446

Трус не поедет на саммит G20.

Политолог, публицист и математик Андрей Пионтковский высказался о возможной поездке президента РФ Владимира Путина на грядущий саммит G20.

По мнению эксперта, Путин побоится присутствовать на встрече.

«Мне кажется, он не приедет. Посмотрите, он вчера встречался с так называемыми «мобиками». Единственный, кто выглядел как жалкий «мобик», был сам Путин, а все «мобилизованные» были какие-то гвардейцы, красавцы двухметровые, экипированные, с бронежилетами, снайперскими винтовками, ясно же, что это были сотрудники ФСО. Как такой трус поедет на «Большую двадцатку»? Он не поедет туда», - отметил эксперт.

Также Пионтковский согласился с мнением, что вместо Путина на саммите может присутствовать глава Минобороны РФ Сергей Лавров, однако только в онлайн формате.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».