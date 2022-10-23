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В российской Перми взорвался пороховой завод

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  • 23.10.2022, 8:14
  • 18,518
В российской Перми взорвался пороховой завод

Предприятие производило в три смены боеприпасы для войны.

В российской Перми произошел мощный взрыв на заводе по производству пороха, в результате есть жертвы.

Об этом идет речь в сообщении в Twitter российского информационного ресурса «Пермь 36,6».

Уточняется, что в результате взрыва на Пермском пороховом заводе погибли два человека.

По неофициальным данным, еще четверо остаются под завалами.

«Взорвался Пермский пороховой завод, производящий сейчас в три смены боеприпасы для войны. Погибли как минимум два человека. Также по неофициальным данным 4 человека остаются под завалами», - говорится в сообщении.

Обновлено

РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы сообщает, что в результате взрыва в Перми погибли три человека..

На предприятии возник пожар площадью 20 квадратных метров в корпусе с производством пластмасс.

К слову, это не первый случай взрыва в Перми. Подобные события на пороховом заводе происходят регулярно. В последний раз предприятие горело в мае, погибли три сотрудницы.

Интересно, что несколько дней назад там видели огромный столб дыма. Тогда на заводе сказали, что проводят плановые испытания и все под контролем.

Стоит отметить, что на этом предприятии производились заряды к РСЗО «Град» и «Смерч», а также комплексам ПВО. Пороховой завод работал на войну в три смены.

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