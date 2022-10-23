Байден намерен снова баллотироваться в президенты США

Байден намерен снова баллотироваться в президенты США5
- 23.10.2022, 8:18
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Политик объяснил, что еще не объявил официально о своей кандидатуре.
Действующий глава США Джо Байден выразил желание баллотироваться на второй президентский срок. Он готов идти на выборы в 2024 году.
Об этом сообщается в заявлении американского лидера в интервью MSNBC.
«Я не одобрил это официальное решение, но это мое намерение. Мое намерение снова баллотироваться. И у нас есть время, чтобы принять это решение», - сказал глава Соединенных Штатов.
Байден объяснил, что еще не объявил официально о своей кандидатуре, потому что «целый ряд правил вступает в действие», как только он это сделает.
Затем президент США добавил, что первая леди Джилл Байден поддерживает его в намерении снова идти на выборы в 2024 году.