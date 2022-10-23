Байден намерен снова баллотироваться в президенты США 5 23.10.2022, 8:18

1,214

Политик объяснил, что еще не объявил официально о своей кандидатуре.

Действующий глава США Джо Байден выразил желание баллотироваться на второй президентский срок. Он готов идти на выборы в 2024 году.

Об этом сообщается в заявлении американского лидера в интервью MSNBC.

«Я не одобрил это официальное решение, но это мое намерение. Мое намерение снова баллотироваться. И у нас есть время, чтобы принять это решение», - сказал глава Соединенных Штатов.

Байден объяснил, что еще не объявил официально о своей кандидатуре, потому что «целый ряд правил вступает в действие», как только он это сделает.

Затем президент США добавил, что первая леди Джилл Байден поддерживает его в намерении снова идти на выборы в 2024 году.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».