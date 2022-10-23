ISW: Пригожин противоречит Кремлю и сеет разногласия в правительстве РФ 23.10.2022, 8:23

5,406

Демонстрацией этого является так называемая «линия Вагнера».

Внутри России в последнее время все отчетливее наблюдается раскол. Особенно ярко его демонстрируют действия «повара Путина» Пригожина.

Как отмечают в Институте по изучению войны (ISW), Евгений Пригожин продолжает создавать разногласия в правительстве России. Демонстрацией этого является так называемая «линия Вагнера» – фортификационные сооружения на северо-востоке Украины. И они, говорят составители отчета, не отвечают нарративам о ходе войны, которые поступают из Кремля.

Российские телеграм-каналы, связанные с самим Пригожиным и «Вагнером» уже начали жаловаться. Якобы региональные чиновники приостановили расширение укреплений «линии Вагнера». Заметим, что она проходит по линии соприкосновения в Луганской и Донецкой областях, а также в Белгородской области России.

Пригожин уже нашел виновных в этом. По его словам, тормозит процесс российская бюрократия, чиновников которой он назвал «бюрократами-врагами». Якобы такое поведение «прямо выступает против интересов населения». Более того, не защищает его от возможной угрозы.

В Институте по изучению войны заметили, что российские националистическое сообщество неоднократно критиковало Кремль. Его обвиняли в том, что он не может защитить границу Белгородской области, где постоянно что-то происходит. Так что Пригожин, возможно, пытается удовлетворить российских националистов.

Вместо этого в Кремле могут попытаться сохранить свои ограниченные рамки войны. Это, собственно, и будет возмущать критиков еще больше. Ведь россиян не прекращает беспокоить ситуация вокруг безопасности Белгородской области, которая граничит с Украиной.

В то же время телеграм-каналы, связанные с Пригожиным, распространяют и другую информацию. Ранее они сообщали о расколе в кругах Кремля. В нем чиновники поделились условно на два лагеря:

тех, кто не хочет продолжать войну из-за личных интересов;

и тех, кто выступает за полную победу России.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».