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Опубликован график скрытой мобилизации в Минской области

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  • 23.10.2022, 8:32
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Опубликован график скрытой мобилизации в Минской области

Ее проведут под видом «контрольного оповещения военнообязанных».

С 13 ноября по 30 декабря в Минской области будет проведено «контрольное оповещение военнообязанных» и их явка для уточнения данных воинского учета, сообщает zhodinonews.by.

В Смолевичском районе и Жодино оповещение будет проводиться с 14 по 18 ноября, явка – с 21 по 25 ноября:

— для военнообязанных, проживающих (зарегистрированных) в сельской местности, — в сельских исполнительных комитетах (без прибытия в военных комиссариат);

— для военнообязанных, проживающих (зарегистрированных) на территории города, — в военный комиссариат района.

Время явки военнообязанных будет определено решением военного комиссара и доведено путем вручения повестки через отделы кадров или работников сель-, горисполкомов. «В отдельных случаях вызов военнообязанных может осуществляться по телефону, что не противоречит действующему законодательству Республики Беларусь», — отмечает издание.

Военный комиссар Борисовского и Крупского районов полковник Валерий Романовский заявил, что «военно-учетная работа предусмотрена действующей государственной системой воинского учета».

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