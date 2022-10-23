Херсонский плацдарм: большая группировка российской армии обречена на поражение 23.10.2022, 8:42

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ВСУ оставили для оккупантов только два выхода.

В Донецкой области продолжаются ожесточенные бои в районе Бахмута. Против украинских военных воюют хорошо оснащенные и мотивированные деньгами «вагнеровцы». Однако ВСУ держат оборону и не дают врагу продвигаться вперед. В то же время в Херсонской области оккупанты обречены на поражение. Вся территория на правом берегу Днепра находится под огневым контролем украинской армии, поэтому у россиян на этом направлении остается только два выхода – умирать или сдаваться в плен.

Почему Бахмут так нужен оккупантам, какие планы у агрессора на Херсон и почему белорусская армия может стать нашим союзником - в эфире «Апостроф TV» рассказал военный эксперт, ветеран украинско-российской войны Алексей Гетьман.

– В районе Бахмута непростая ситуация. Это едва ли не единственное направление, на котором оккупанты действительно наступают. Правда ли, что Путин поставил задачу взять Бахмут до конца октября? Почему это направление для них так важно?

– Действительно, там ведутся активные бои. Так как севернее Бахмута – Соледар, прямая дорога на Лисичанск и Северодонецк, на западе – Славянск, Константиновка. Они планируют захватить эти очень важные пути любой ценой. Там весьма неплохое автомобильное сообщение.

На этом направлении воюют «вагнеровцы». Это наверняка единственные мотивированные люди во всей российской армии, потому что они мотивированы деньгами. Известно, что они уже получили деньги за захват Бахмута, поэтому должны это отработать. Тем более им нужна хоть какая-нибудь победа. Даже если им что-то не удастся, они расскажут, что они захватили, окружили, всех убили, а потом вдруг им захотелось сделать жест доброй воли, и они отступили. На самом деле они вышли только на окраины города, и именно там сейчас идут ожесточенные бои.

Бои ведутся не первую неделю, но ни одного продвижения хотя бы на несколько метров. Оборона держится. Никаких планов на отход и никаких шансов у оккупанта захватить Бахмут. Все остальное – российская пропаганда.

– Каким ресурсом россия пытается штурмовать Бахмут? Это только участники ЧВК «Вагнер», регулярная российская армия или, возможно, Кремль на этот участок бросил новомобилизованных?

– Вполне возможно, что там будут новомобилизованные, которых бросают в мясорубку. Сдавшиеся пленные или те, которых удалось задержать, позиционируют себя как «вагнеровцы». Остальных пока не ловили, поэтому не можем эту информацию ни опровергнуть, ни подтвердить.

- Известен ли уровень обеспечения «вагнеровцев» оружием и техникой? В Херсоне, например, оккупанты записывали видео, что у них на 80 человек один БТР.

– В районе Бахмута воюют наиболее подготовленные и экипированные россияне. У них отличное оружие, если сравнивать с другими российскими группировками. Они не делают глупостей, воевать с ними действительно тяжело. У них даже нормальная одежда и, кажется, они не носят кирзовых сапог. Но даже при всем этом они не продвигаются вперед. У них постоянно ротации и новые люди. Но мы все равно их уничтожаем.

- Если ВСУ пойдут в массированное контрнаступление на Херсонщине, будут ли россияне перебрасывать с того направления войска, чтобы усилить наступление на Бахмут?

– Группировка, которая находится на западном берегу Днепра возле Херсона, обречена на поражение или сдачу в плен. У них нет возможности поставлять туда людей, технику и т.д. Мы перекрыли все дороги, по которым они могли двигаться – то есть мосты, разрушили понтонные переправы, даже баржи, по которым пытались переправлять людей. Мы все это уничтожаем. Их группировка не укомплектована в полной мере. Вся эта территория находится полностью под нашим огневым контролем, поэтому какие-то передвижения они делать не могут. Мы не приостановили наступление на эти группировки. ВСУ совершают правильные тактические действия и в любом случае уничтожат эти группировки. Когда мы перебросим их на левый берег или просто утопим в Днепре, им будет очень тяжело начать форсировать реку.

Сейчас оккупанты вывозят из Херсона документацию, людей. Есть подозрение, что они хотят покинуть эти места, чтобы сделать из Херсона то, что сделали с Мариуполем – нанести по нему мощный артиллерийский обстрел и разрушить весь город. Да еще официально заявляют о плановом подрыве дамбы Каховской ГЭС. Там вообще нужно вызвать врача-психиатра, потому что комментировать выражение «плановый подрыв дамбы» – это действительно безумие. Тем не менее, на Бахмуте они не продвигаются, а на Херсоне обречены. Освободим эти два города – и можно будет дальше продвигаться на восток. К тому же, этим мы сделаем невозможным их дальнейшее продвижение на запад в сторону Николаева и Одессы.

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