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The New Yorker: Залужный мастерски переиграл Путина

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  • 23.10.2022, 8:47
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The New Yorker: Залужный мастерски переиграл Путина

Главнокомандующий ВСУ до последнего держал план в секрете.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный до последнего не рассказывал подробности, связанные с тем, как именно Украина будет обороняться от России. Он держал весь план в секрете, чтобы ничего не сорвалось. Тайной это было даже для США. Об это рассказал глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли, сообщает The New Yorker.

Именно Милли несколько раз в неделю созванивался с Залужным перед полномасштабным вторжением РФ. Он просил, чтобы Залужный поделился с ним планами по обороне, деталями по инвентаризации запасов вооружения ВСУ. Он даже предложил Главнокомандующему ВСУ свое видение обороны:

рассредоточить мобильные подразделения,

установить несколько линий обороны,

совмещать силы регулярной армии и партизанской войны.

Залужный отказался рассказывать также о «тайниках с вооружением», которые постоянно перемещали по всей стране, чтобы РФ не могла их уничтожить или захватить. Некоторые американские чиновники даже думали, что Залужный не до конца поверил разведке США о вероятности нападения России.

В Генштаб приглашали военного атташе посольства США и ему показали ошибочную версию плана. Залужный, конечно, не признался ему в этом и отказался давать копию со «схемой» украинских позиций, ему разрешили сделать рукописные заметки.

Один из высокопоставленных украинских чиновников заявил, что в то время Украина не доверяла никому.

«Наш план был нашим единственным крошечным шансом на успех, и мы не хотели, чтобы кто-то вообще знал о нем», - сказал чиновник.

Залужный хотел сделать все, чтобы Россия не смогла захватить Киев. Он решил ненадолго уступить территорию, чтобы потом у ВСУ появилась возможность разгромить оккупантов, собственно, как и получилось.

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