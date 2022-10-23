Так было перед вторжением 24 февраля: зачем в Беларуси закрыли доступ к видео с камер на дорогах 4 23.10.2022, 8:57

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Параллельно с этим развертываются понтонные мосты и тренируются части снабжения.

В Беларуси впервые с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину полностью закрыли доступ к видео с камер видеонаблюдений на дорогах страны.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на белорусский Telegram-канал «Флагшток».

Как оказалось, картинка с камерами обновлялась один раз и показала оценку состояния дорожного покрытия на всех основных дорогах Беларуси. С самого начала доступ к камерам осуществлялся через сайт, однако после 24 февраля эта функция была отключена.

Кроме того, по данным издания, на последнем погодном сервисе, показывающем картинку с основных автомагистралей Беларуси, доступ к камерам исчез 20 октября.

Как отмечается, за более чем месяц до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Госпогранкомитет Беларуси также убирал доступ к камерам на въезде и выезде с белорусских пограничных переходов — тогда 14 января первыми были отключены камеры на границе с Украиной.

По мнению «Флагштока», в Беларуси идет подготовка к вторжению в Украину. Там привозятся понтонные мосты и тренируются части снабжения, в том числе военные медики.

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