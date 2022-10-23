Обрушение двух фронтов РФ: ВСУ на плечах противника вплотную подойдут к Крыму 23.10.2022, 9:05

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Украинский генерал назвал сроки полного освобождения юга страны.

Сегодня в войне в Украине есть предпосылки для реализации наиболее оптимистического сценария. В течение 2-3 месяцев украинская армия за счет «обрушения» двух фронтов врага может освободить материковый юг и восток страны, включая города Херсон и Луганск, и «на плечах бегущего противника» вплотную подойти к оккупированному полуострову Крым. В таком случае реализуется «нестандартный вариант» войны, и вся территория Украины будет освобождена весной 2023 года.

Вместе с тем могут возникнуть препятствия для быстрого продвижения ВСУ. Прежде всего, это подготовленные резервы армии страны-террориста России, которые могут бросить на фронт ближе к Новому году. Поэтому фактор времени для украинской армии крайне важен. Такое мнение в эксклюзивном интервью obozrevatel.com высказал руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005–2010 годах, генерал армии Николай Маломуж.

– Руководитель Главного управления разведки Минобороны генерал-майор Кирилл Буданов озвучил оптимистический прогноз по поводу сроков войны. По его оценкам, война может завершиться до лета 2023 года. К концу текущего года ВСУ существенно отодвинут линию фронта, а в конце весны Украина может восстановиться в границах по состоянию на 1991 год. Вы согласны с такими прогнозами?

– Я также согласен с тем, что это оптимистические прогнозы. Они действительно желательны для реализации, но в военной сфере не бывает такого, чтобы все сроки были расписаны, как по нотам.

Тем не менее, я считаю, что могут быть и более эффективные действия Вооруженных Сил Украины, которые обеспечили бы успех не только до лета следующего года, но и до конца этого года. Есть разные предпосылки и обстоятельства, которые могут способствовать более эффективному освобождению территорий. Но есть и определенные факторы, которые могут затянуть этот процесс не только до лета, но и на протяжении следующего года.

– При каком условии можно рассчитывать на реализацию самого позитивного сценария, на быстрое освобождение украинских территорий?

– Важнейшая составляющая нашего успеха – это то, насколько мы сможем консолидировать все силы и средства, особенно подготовленные новые резервные части, которые могут эффективно деблокировать все наши направления, в первую очередь, по Бахмуту и Авдеевке, чтобы россияне не начали наступательную операцию, на которую нам надо будет оттягивать новые силы.

Очень важно, насколько эффективно после «Рамштайна-6» в Украину будет поставлена техника, вооружения, системы противовоздушной обороны, дальнобойные ракеты и боеприпасы, самоходные установки и так далее. Это очень большой объем поставок, который должен быть проведен на протяжении ближайшего времени.

Оптимистический сценарий обеспечит успех за 2-3 месяца с продвижением до Крыма. Мы сможем не только окружить и нейтрализовать группировку противника в Херсоне, но и начать более активные стратегические наступательные операции по левобережью, Херсонской и Запорожской областям. Когда это может быть?

Когда мы правильно сориентируем нашу стратегию на подготовку ударных сил и средств, когда мощно и комплексно мы подойдем к проведению операции, в первую очередь, в районе Херсона, и с тыла, и с флангов с нейтрализацией всех резервов противника с левобережья и Крыма. В этом нам помогут новейшие средства, предоставленные союзниками, в том числе дальнобойные ракетные установки, которые смогут обеспечить полный контроль всех поставок противника, всех коммуникаций, постов, штабов и их уничтожение.

Это то, что позволит освободить не только Херсон, не только другие населенные пункты, но и посеять масштабную панику в стане врага и заставить его отступать.

Конечно, я не буду говорить о конкретике, потому что это дела Генштаба наших Вооруженных Сил. Но можно сказать, что это может послужить предпосылкой не тактических, а стратегических успехов сначала в освобождении этих областей. Затем может обрушиться фронт на востоке.

Тогда можно будет зайти уже и в Луганскую область. Не только в Лисичанск, но и в сам Луганск. Мы будем угрожать ударом с тыла и донбасской группировке в Донецкой области. Это может произойти в процессе обвала южного фронта и частично восточного. Потом может последовать массовое отступление противника в формате паники и больших потерь.

Таким образом, за 2-3 месяца может быть освобождение юга. Возможно, до Нового года будет освобожден и восток страны. На плечах убегающего и паникующего противника можно продвинуться и к Крыму.

– Как может происходить деоккупация Крыма?

– Тут уже многое будет зависеть от того, насколько наши силы и средства будут готовы двигаться дальше на Крым. Потому что при общей панике, когда рушится фронт, тем более, на чужой территории, противник бежит. Поэтому здесь возможен нестандартный вариант: мы зайдем в Крым и будем эффективно двигаться там. Это при самом оптимистическом сценарии.

Есть еще и военно-политический аспект. Если наступательные операции будут иметь очень большой успех на протяжении 2-3 месяцев, это очень сильно ослабит путинский режим и самого Путина. Тогда уже можно ожидать не только разочарования в нем населения России, но и брожения в среде разных групп, в первую очередь, национальных, и в среде элит, которые уже сейчас начинают сомневаться в целесообразности войны в Украине.

– Что в таком случае грозит режиму в РФ?

– Тогда, возможно, станет вопрос смещения Путина и переговоров российских элит с Западом и частично с Украиной в отношении демилитаризации России, репараций и так далее. При этом главным аргументом преемника или группы преемников будет обещание, что они смогут удержать Россию от развала, от дестабилизации, от неконтролируемого применения ядерного оружия.

Думаю, логика в этом будет, поскольку Запад заинтересован в сохранении мировой стабильности и безопасности, мирового порядка, он может на это отвечать. Но только при условии, что состоится полный вывод российских войск с территории нашего государства, будет заключено соглашение не просто о перемирии, а о мире с учетом компенсаций, репараций и гарантий безопасности для Украины.

Такой сценарий я считаю более вероятным, чем сценарий распада РФ, о котором говорил Буданов.

– А каков самый пессимистический сценарий?

– Тут очень важен фактор времени, потому что противник готовил силы и средства. Да, сейчас он бросает на фронт неподготовленных мобилизованных, которые неэффективны в бою, но большую часть мобилизованных он решил подготовить. На протяжении 2-3 месяцев противник хочет подготовить 200-250 тысяч на 80 учебных центрах, на 12 полигонах в РФ.

Это будет создавать нам проблемы – и на юге, если к тому времени мы его не освободим, и на востоке. По всем этим рубежам нам придется готовить очень серьезную оборону. В таком случае процесс освобождения Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей может затянуться и до зимы, и до весны. Эту худший возможный сценарий.

Конечно, мы все равно будем продвигаться, но это будут тяжелые бои, тяжелое продвижение. Нам придется отвоевывать по несколько сел в день, возможно, проводить операции по окружению определенных населенных пунктов.

Если реализуется такой сценарий, то прогнозировать, что к лету мы полностью освободим территорию страны, тем более Крым, уже невозможно.

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