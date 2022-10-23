закрыть
23 октября 2022, воскресенье, 10:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Стали известны имена почти 8 тысяч военных РФ, ликвидированных в Украине

3
  • 23.10.2022, 9:13
  • 3,304
Стали известны имена почти 8 тысяч военных РФ, ликвидированных в Украине

Чаще других гибнут солдаты из Дагестана и Бурятии.

«Медиазона» и «Русская служба BBC» совместно с командой волонтеров подтвердили гибель в войне против Украины 7822 российских военных на основании сообщений местных властей, СМИ и родственников погибших.

Обновленные данные по состоянию на 21 октября опубликованы на сайте «Медиазоны».

Отмечается, что это число не отражает реальный уровень потерь, так как СМИ учитывают только публичные сообщения о гибели.

Указывается, что чаще других гибнут солдаты из Дагестана и Бурятии.

«В основном, сообщения о гибели солдат приходят из бедных регионов: средняя зарплата в них ниже медианной по России. За полгода войны в Украине погибло больше военнослужащих, чем за всю вторую чеченскую войну», – сказано в статье.

Среди погибших российских военных – офицерский состав, добровольцы, ВДВ, морская пехота и спецназ. Кроме того, известно также о 86 случаях гибели военных пилотов.

«В регулярных частях армии погибают молодые: больше всего смертей в группе 21-23 года. Добровольцы значительно старше: как правило, на войну записываются мужчины от 35 лет», – подчеркивается в публикации.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Путин стал террористом
Путин стал террористом Михаил Ходорковский
Страх добивает лукашистов 
Страх добивает лукашистов  Артем Черников
Марш мудрости продолжается
Марш мудрости продолжается Ирина Халип
Три ключевых прокола Путина и Лукашенко
Три ключевых прокола Путина и Лукашенко Роман Бессмертный