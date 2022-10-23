Стали известны имена почти 8 тысяч военных РФ, ликвидированных в Украине 3 23.10.2022, 9:13

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Чаще других гибнут солдаты из Дагестана и Бурятии.

«Медиазона» и «Русская служба BBC» совместно с командой волонтеров подтвердили гибель в войне против Украины 7822 российских военных на основании сообщений местных властей, СМИ и родственников погибших.

Обновленные данные по состоянию на 21 октября опубликованы на сайте «Медиазоны».

Отмечается, что это число не отражает реальный уровень потерь, так как СМИ учитывают только публичные сообщения о гибели.

Указывается, что чаще других гибнут солдаты из Дагестана и Бурятии.

«В основном, сообщения о гибели солдат приходят из бедных регионов: средняя зарплата в них ниже медианной по России. За полгода войны в Украине погибло больше военнослужащих, чем за всю вторую чеченскую войну», – сказано в статье.

Среди погибших российских военных – офицерский состав, добровольцы, ВДВ, морская пехота и спецназ. Кроме того, известно также о 86 случаях гибели военных пилотов.

«В регулярных частях армии погибают молодые: больше всего смертей в группе 21-23 года. Добровольцы значительно старше: как правило, на войну записываются мужчины от 35 лет», – подчеркивается в публикации.

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