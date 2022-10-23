«За все платила я, а он купил только два беляша в столовой» 5 23.10.2022, 9:18

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Самые смешные и странные истории свиданий белорусов.

Издание onliner.by опубликовало новую подборку рассказов белорусов о курьезных свиданиях.

На этот раз появились занимательные истории про страх, настырность, серьезные лингвистические проколы в стиле «моя твою не понимать» и свойственную многим обычную человеческую жадность.

«За все платила я, а он купил только два беляша в столовой»

Наша читательница Ольга несколько лет назад столкнулась, как сама говорит, с женоненавистником, но это почему-то не отбило ее желания общаться с человеком, а, наоборот, разожгло интерес узнать, что в мужчине еще такого необычного. О том, что было дальше, читайте в монологе девушки.

— Дело было в 2019-м, — начинает свой рассказ Ольга. — Я возобновила общение с человеком, с которым когда-то просто переписывалась в интернете, но дальше этого не зашло. За время он сильно изменился. Увлекся психологией, начал ходить на всевозможные лекции, считал себя человеком, хорошо разбирающимся в людях, и стал жестким женоненавистником.

Мужчин, которые встречались с девушками, делали им подарки и другими способами проявляли заинтересованность, почему-то считал оленями. Кроме своего женатого друга, к которому вопросов у него не было.

Девушек считал меркантильными, неумными и вообще, как мне показалось, второсортными. Однако, несмотря на это, мне все равно было любопытно, как пойдет общение с таким парнем. На первой встрече он повел меня в «МакДональдс», съел все мои наггетсы и дегустировал коктейль, который в итоге практически целиком сам и выпил. Счет разделили пополам. В следующий раз мы ели шашлык, привезенный им с дачи его друга. Говорил обычно все время только он. Заявлял, что женщины дуры и пользы от них почти никакой.

Позже он пригласил меня съездить на экскурсию в Гродно, предложив расходы разделить пополам. Но по факту везде платила я, а он купил только два беляша в столовой. Через несколько дней у меня был день рождения, и мой новый знакомый пришел ко мне с уже начатым тортом. Его он ел с коллегами на работе, а потом, как сам сказал, «забрал для своей девушки». И еще преподнес жуткую свечу в грязной упаковке. Предполагаю, ее он отыскал где-то у себя дома. Мне было очень неприятно. После такого я точно решила, что встречаться мы больше не будем.

В итоге меня назвали меркантильной и наглой. Для себя же решила, что ставить эксперименты с неадекватными парнями больше не буду. Но тот начатый торт с дня рождения вспоминаю до сих пор.

Почему я не перестала с ним общаться после похода в «МакДональдс»? Мне было интересно, как он поведет себя дальше. А так я не против делить счет пополам. Особенно на первой встрече. Ведь это могла быть первая и последняя свиданка, а при таком варианте оплаты получается, что никто никому ничего не должен. Посидели, пообщались, каждый за себя расплатился, и разошлись.

«Стыд пришел со временем, и я до сих пор смущаюсь от такого поступка»

Случаи, когда девушка или парень убегают с только что стартовавшего свидания, случаются нередко. Парочку таких историй мы уже рассказывали (раз и два), а на днях чем-то похожим поделилась одна из пользовательниц Twitter. Девушка рассказала, что ждала парня в кофейне и в какой-то момент он отправил ей ее фото, сделанное из-за стекла, сопровождавшееся вопросом: «Это ты?» После того как девушка ответила утвердительно, ей в мессенджер прилетело: «Тогда я не приду». Подобным с нами поделился Николай.

— Все это произошло тогда, когда еще особо не были развиты мессенджеры и в нашем доступе был только сервис «ВКонтакте». Все началось с SMS на мой номер телефона от незнакомой девушки. Позже мы начали созваниваться, голос у нее был приятный, милый, и я даже успел нарисовать в своих мыслях образ принцессы.

Вопрос о том, как у нее оказались мои контакты, если и задавал, то максимум раз, и ответ уже не помню. Да и увлечен я был своим образом с бархатным голосом.

И вот спустя какое-то время общения (прошло, наверное, минимум 2—3 недели) мы договорились встретиться. Место — торговый центр «Столица». Был солнечный летний день. Я приехал к ТЦ, расположился на одной из лавочек, начал греться на солнце и пребывал в предвкушении. Созвонившись, понял, что девушка уже приехала. Начал оборачиваться, спрашивал, где она конкретно находится и что на ней надето. Как оказалось, в тот день ее выбор пал на платье с большими черными точками, и я ее заметил недалеко от гостиницы. Объяснив, где я, принялся ждать и смотрел все время в сторону той, в чей голос явно влюбился. Но девушка выглядела совсем не так, как я себе представлял.

Она практически подошла, а я, отчетливо увидев ее, как сидел, принимая солнечные ванны, так и продолжил сидеть. В итоге она прошла мимо, я подождал 15 секунд, встал и ушел. Перейдя дорогу, сел на автобус и уехал домой.

Прошло минут 5—7, и девушка начала звонить, писать, задавая вполне нормальный вопрос: «Ты где?!» На ее вопросы ответил, что случившееся — это ошибка, забудь мой номер, удачи тебе и счастья. Стыд пришел ко мне спустя какое-то время, и я до сих пор слегка смущаюсь от такого своего поступка. Позже у меня было много свиданий после знакомств в сети. Я старался заранее знать, кто придет на встречу, смотрел фото в соцсетях... Бывало, что с реальным человеком фотографии не совпадали. Но так, как тогда, я больше никогда не поступал.

«Иностранец предложил сходить на кофе втроем: он, я и мой парень. Объяснила, что у нас так не принято»

Ну а напоследок — наш хедлайнер. Ситуация, рассказанная минчанкой Анной, могла произойти лишь в том случае, если у кого-то очевидные языковые проблемы и без переводчика никак. Оно и случилось, превратившись в настоящий анекдот.

— Я сидела в Tinder и наткнулась на фотографию презентабельного взрослого мужчины неславянской внешности в белой рубашечке, — вспоминает девушка. — Это был не мой типаж, но из-за той фотки решила его лайкнуть. Пара совпала, мы начали переписываться, и я вообще ничего не заподозрила. Общался мужчина нормально, мы обсуждали книги, саморазвитие. Соблюдали субординацию, и никакого пошлого диалога, подколок не было. Так мы пообщались около недели, а потом он предложил вместе выпить кофе.

Посидеть договорились в каком-то кафе на ул. Карла Маркса. Придя туда, увидела человека с очень знакомым лицом, но никак не могла понять, кто это такой. Оказалось, что это мой знакомый. Просто его фото из Tinder было серьезно отретушировано, и узнать его было сложно.

Мы встретились глазами, уходить было уже неловко, и я подошла к нему. Заговорив, поняла, что он на русском «вообще не панимат». Решила, что после кофе как-то соскочу и уйду, но мы начали общаться, и разговор стал получаться интересным и интеллигентным. Оказалось, что он увлекается йогой, рассказывал мне про аромамасла. В какой-то момент мы заговорили про книги, после возникло небольшое молчание, и он на ломаном русском произнес: «Ты сюда прихадыт, значит ты хотэт минэт».

Услышанным я была шокирована, думала: ты что, серьезно?! Сначала говоришь о книгах, а потом так резко перескакиваешь на секс?! Говорю: «Прошу прощения, я прихадыт, я что?!», а в ответ: «Ты прихадыт, ты гаварыт, хотэт минэт». В смысле?! В моей голове пронеслось огромное количество мыслей о том, что сейчас делать.

Объяснила, что он, наверное, что-то не так произнес и нужно обратиться за помощью к переводчику, но тут он добавил, что я «прихадыт и хачу минэт в жызни». И тут до меня дошло, что под этим словом он имел в виду «менять» — что-то изменить в жизни. Да, он это подтвердил, и я просто дико засмеялась. Ну русский язык, чувак, все-таки нужно нормально учить! На этом свидание закончилось и мужчина пропал.

Подумала, что я его обидела, но он объявился вновь через месяц и предложил сходить на кофе. Я извинилась перед ним и призналась, что у меня есть молодой человек. Подумала, что это отличный повод ему отказать, однако он написал, что мы можем встретиться и втроем: я, он и мой парень. Объяснила, что у нас так не делают. С его слов, он просто хотел найти друзей и очень грустил из-за того, что не мог этого у нас сделать.

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