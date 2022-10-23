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СБУ задержала президента «Мотор Січ» Богуслаева

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  • 23.10.2022, 9:23
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СБУ задержала президента «Мотор Січ» Богуслаева

Его обвиняют в коллаборационизме и сотрудничестве с Россией.

СБУ задержала президента и совладельца ПАО «Мотор Січ» Вячеслава Богуслаева. Об этом 23 октября сообщили военный журналист, корреспондент «1+1» Андрей Цаплиенко (в Telegram) и «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источники.

Как отмечает агентство, Богуслаеву объявлено о подозрении по ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) и ст.111-2 (помощь государству агрессору) Уголовного кодекса Украины.

«Его сейчас везут в Киев, – написал Цаплиенко. – Его подозревают в поставке двигателей и запчастей к ним для российских вертолетов Ми-8, Ми-28 и Ка-52. Те самые, которые в течение каждого из 240 дней войны наносили и наносят удары по украинским воинам. Схема снабжения была многоступенчатой и работала через три страны. Ближний Восток, Европа, Азия. Какие именно, скоро узнаем от Службы безопасности».

Вместе с Богуслаевым задержан также начальник Департамента внешнеэкономической деятельности «Мотор Січ».

Информацию о задержании Богуслаева «Общественному» подтвердили в СБУ.

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