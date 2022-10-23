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«Полк Калиновского окружит белорусские войска - и будет достаточная армия, чтобы идти на Минск и снести Лукашенко»

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  • 23.10.2022, 9:31
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«Полк Калиновского окружит белорусские войска - и будет достаточная армия, чтобы идти на Минск и снести Лукашенко»

Военный эксперт рассказал, что произойдет при вторжении из Беларуси в Украину.

О том, как белорусская армия с помощью полка имени Кастуся Калиновского может стать союзником Украины, в эфире «Апостроф TV» рассказал военный эксперт, ветеран украинско-российской войны Алексей Гетьман.

– В Генштабе сообщают об угрозе нового наступления из Беларуси, но не на Киев, а на запад Украины. Британская разведка сообщает, что в белорусскую группировку войдет 70 тысяч человек. По вашему мнению, их цель – перерезать цепь логистических поставок из Польши? Как на это отреагирует Польша как страна, имеющая границы с Беларусью и входящая в НАТО?

– Такие разговоры действительно есть, что хотят перерезать каналы поставки оружия. Но, кроме каналов на границе с Беларусью, у нас есть другие каналы, поэтому это ни на что не повлияет. Американский институт исследования войны говорит, что формируемая в Беларуси группировка не обязательно решит нападать на Украину. На самом деле, сохраняется вероятность, что они могут использовать оружие против других стран, даже членов НАТО.

Они туда переправили два Миг-31, адаптированных для опасной гиперзвуковой ракеты «Кинжал». Наши силы ПВО, да и вообще, любые ПВО в мире тяжело перехватывают эту мощную гиперзвуковую ракету. Следовательно, наступать они, вероятно, не будут, а вот провокации – да. И будут держать множество людей на границе, чтобы ослабить наши силы в других местах.

Кстати, у нас есть белорусский батальон (полк имени Кастуся Калиновского - ред.), и у них есть знакомые в тех войсках. И вроде бы говорят, что ждут, когда они пересекут границу. Потому что их окружит белорусский батальон – и это уже будет достаточная армия, чтобы пойти на Минск и снести самопровозглашенного диктатора. Не знаю, насколько это серьезно, но белорусы говорят, что это та армия, которая пойдет против усатого картофельного фюрера.

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