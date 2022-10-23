Российский IT-специалист уже месяц живет в лесу, чтобы избежать мобилизации 1 23.10.2022, 9:38

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Программист продолжает работать восемь часов пять дней в неделю.

IT-специалист одного из южных регионов России Адам Калинин почти месяц живет в лесу, скрываясь от мобилизации. Интервью с ним выложила «Медиазона».

Калинин выступает против войны в Украине, несколько раз его штрафовали за антивоенные акции, пишет издание. После начала мобилизации он ушел в лес, не дожидаясь повестки.

«У меня всегда перед глазами был вариант: либо я пойду в магазин, а потом меня под руки поведут в военкомат, либо я буду в не очень комфортных условиях в лесу, но на свободе. Не совсем было легкое решение», — рассказал он.

Калинин назвал бронь по профессии «ненадежным» вариантом, так как есть много условий, которые нужно соблюсти. Уезжать он не захотел.

При этом Калинин продолжает работать восемь часов пять дней в неделю. IT-специалист установил в лесу две палатки: одну для сна, вторую — для работы.

«Они у меня разделены по той причине, что в лесу хорошее место, там не дует, есть солнышко, полянка, все классно. Но интернета нет. А там, где офис — там не очень с погодой. Если дует ветер, там довольно противно находиться, но зато есть интернет», — сообщил Калинин.

Энергию он получает от солнечных батарей. Около дороги IT-специалист установил контейнер, куда сложил непортящуюся еду. Дорога от лагеря до «склада с продуктами» составляет час.

Он готовит еду на газовой горелке и пьет дождевую воду, которая накапливается на расстеленной полиэтиленовой пленке.

За все это время Калинин ни разу не виделся со своими друзьями и родными, но ведет телеграм-канал, в котором рассказывает о своей жизни. Например, сегодня IT-специалист написал, что оплатил штраф в 30 тысяч рублей за листовку «Нет войне».

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