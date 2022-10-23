Егор Шарангович признан первой звездой матча «Нью-Джерси» — «Сан-Хосе» 23.10.2022, 9:41

Фото: Getty Images

На 34-й минуте матча белорусский форвард забросил первую в сезоне шайбу

Белорусский форвард Егор Шарангович признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Джерси» — «Сан-Хосе» (2:1), сообщает pressball.by.

На 34-й минуте матча белорусский форвард хозяев Егор Шарангович забросил первую в сезоне шайбу. Наш хоккеист обокрал соперников в их зоне и вышел победителем в дуэли с голкипером.

Статистика белоруса в матче: заброшенная шайба, 2 броска по воротам, 24 смены, 17 минут 20 секунд на льду, коэффициент полезности «0».

Steal, snipe, celly Yegor is our favorite Yegor. pic.twitter.com/aA7licNKQy — New Jersey Devils (@NJDevils) October 22, 2022

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