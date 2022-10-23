закрыть
23 октября 2022, воскресенье, 10:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Егор Шарангович признан первой звездой матча «Нью-Джерси» — «Сан-Хосе»

  • 23.10.2022, 9:41
Егор Шарангович признан первой звездой матча «Нью-Джерси» — «Сан-Хосе»
Фото: Getty Images

На 34-й минуте матча белорусский форвард забросил первую в сезоне шайбу

Белорусский форвард Егор Шарангович признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Джерси» — «Сан-Хосе» (2:1), сообщает pressball.by.

На 34-й минуте матча белорусский форвард хозяев Егор Шарангович забросил первую в сезоне шайбу. Наш хоккеист обокрал соперников в их зоне и вышел победителем в дуэли с голкипером.

Статистика белоруса в матче: заброшенная шайба, 2 броска по воротам, 24 смены, 17 минут 20 секунд на льду, коэффициент полезности «0».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Путин стал террористом
Путин стал террористом Михаил Ходорковский
Страх добивает лукашистов 
Страх добивает лукашистов  Артем Черников
Марш мудрости продолжается
Марш мудрости продолжается Ирина Халип
Три ключевых прокола Путина и Лукашенко
Три ключевых прокола Путина и Лукашенко Роман Бессмертный