Украинские воины мастерски уничтожили дроном российских оккупантов в укрытии 2 23.10.2022, 9:46

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Захватчики обеспечили свои семьи белыми «Ладами».

Известный украинский шоумен и волонтер Сергей Притула обнародовал кадры уничтожения россиян с помощью беспилотника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео опубликовано в твиттере Притулы.

Он отметил: «Сегодня радостный день в семье Ивановых из Усть-Засранска и Петровых из Нижнесвинктровска! Их сыновья обеспечили свои семьи белыми «Ладами».

Сьогодні радісний день у родині Іванових з Усть-Засранска і Пєтрових з Ніжнєсвінктровска!



Їхні сини забезпечили свої родини білими Ладами!!!



Радіє мама: «ну нарешті»!

Бурчить дідусь: «Чого так довго»?!

І тільки папа не радіє,

Папа хотів, щоб була Волга! pic.twitter.com/DdfJKYtrU9 — Serhiy Prytula (@serhiyprytula) October 22, 2022

Также он обнародовал и стихотворение к событию:

«Радіє мама: «ну нарешті»!

Бурчить дідусь: «Чого так довго»?!

І тільки папа не радіє,

Папа хотів, щоб була Волга!»

«Этими строками счастливые семьи поздравляют бойцы 59-й бригады ВСУ и просят поставить для новоиспеченных автолюбителей песню «Эх раз, да еще раз, да еще много, много, много раз…»!» - подчеркнул Притула.

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