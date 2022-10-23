Украинские воины мастерски уничтожили дроном российских оккупантов в укрытии

Украинские воины мастерски уничтожили дроном российских оккупантов в укрытии2
- 23.10.2022, 9:46
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Захватчики обеспечили свои семьи белыми «Ладами».
Известный украинский шоумен и волонтер Сергей Притула обнародовал кадры уничтожения россиян с помощью беспилотника.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео опубликовано в твиттере Притулы.
Он отметил: «Сегодня радостный день в семье Ивановых из Усть-Засранска и Петровых из Нижнесвинктровска! Их сыновья обеспечили свои семьи белыми «Ладами».
Сьогодні радісний день у родині Іванових з Усть-Засранска і Пєтрових з Ніжнєсвінктровска!— Serhiy Prytula (@serhiyprytula) October 22, 2022
Їхні сини забезпечили свої родини білими Ладами!!!
Радіє мама: «ну нарешті»!
Бурчить дідусь: «Чого так довго»?!
І тільки папа не радіє,
Папа хотів, щоб була Волга! pic.twitter.com/DdfJKYtrU9
Также он обнародовал и стихотворение к событию:
«Радіє мама: «ну нарешті»!
Бурчить дідусь: «Чого так довго»?!
І тільки папа не радіє,
Папа хотів, щоб була Волга!»
«Этими строками счастливые семьи поздравляют бойцы 59-й бригады ВСУ и просят поставить для новоиспеченных автолюбителей песню «Эх раз, да еще раз, да еще много, много, много раз…»!» - подчеркнул Притула.