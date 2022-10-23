«На гибель сына гонит мать, а поп велит вам убивать» 23.10.2022, 10:01

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Андрей Макаревич написал песню о современной России.

Российский певец, лидер легендарной группы «Машина времени» Андрей Макаревич опубликовал песню о современной России.

Соответствующее видео он разместил на своей странице в «Фейсбуке».

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Приводим текст песни:

«Я расскажу вам про страну, где свет у темени в плену.

Где на устах лежит печать, где хочешь жить – умей молчать.

Где за одну лишь фразу, вас упакуют сразу.

Я расскажу вам про страну, что сдуру вляпалась в войну,

где гонят шнягу про напасть, мол «мир грозит на нас напасть».

Где так мозги заср#ты, хоть разгребай лопатой.

Я расскажу вам про страну, где в храм пустили сатану.

На гибель сына гонит мать, а поп велит вам убивать.

Румяны и плечисты, поклоны бьют чекисты

Я расскажу вам про страну, где хиппи нынче за войну,

и на лету, сменив стезю, трясут козой под букву «зю».

Возвышенно и даже почти что в камуфляже.

Вы рассмеетесь мне в ответ, страны такой в помине нет,

иль будете возмущены: «на свете нет такой страны».

А я скажу вам: «знаете, езжайте побывайте».

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