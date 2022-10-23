«На гибель сына гонит мать, а поп велит вам убивать»
- 23.10.2022, 10:01
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Андрей Макаревич написал песню о современной России.
Российский певец, лидер легендарной группы «Машина времени» Андрей Макаревич опубликовал песню о современной России.
Соответствующее видео он разместил на своей странице в «Фейсбуке».
Приводим текст песни:
«Я расскажу вам про страну, где свет у темени в плену.
Где на устах лежит печать, где хочешь жить – умей молчать.
Где за одну лишь фразу, вас упакуют сразу.
Я расскажу вам про страну, что сдуру вляпалась в войну,
где гонят шнягу про напасть, мол «мир грозит на нас напасть».
Где так мозги заср#ты, хоть разгребай лопатой.
Я расскажу вам про страну, где в храм пустили сатану.
На гибель сына гонит мать, а поп велит вам убивать.
Румяны и плечисты, поклоны бьют чекисты
Я расскажу вам про страну, где хиппи нынче за войну,
и на лету, сменив стезю, трясут козой под букву «зю».
Возвышенно и даже почти что в камуфляже.
Вы рассмеетесь мне в ответ, страны такой в помине нет,
иль будете возмущены: «на свете нет такой страны».
А я скажу вам: «знаете, езжайте побывайте».