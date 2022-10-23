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«Я в списке был 25-ый»: в полку Калиновского воюет дизайнер из штаба Виктора Бабарико

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  • 23.10.2022, 10:10
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«Я в списке был 25-ый»: в полку Калиновского воюет дизайнер из штаба Виктора Бабарико

Именно он создал логотип полка.

Кос – активный участник протестных акций в 2020 году в Беларуси, он отвечал за дизайн в штабе кандидата в президенты Виктора Бабарико, а 17 ноября 2020 года вынужденно уехал в Киев.

Начало российской военной агрессии воин встретил в Киеве. Герой репортажа на «Белсате» был из первых, кто присоединился к строям белорусских добровольцев:

«На следующий день мы собрали шмотки и поехали присоединяться к ребятам. Так я попал в батальон, на тот момент нас было 30 человек. Я в списке был 25-ый, когда я записывался».

Тогда Кос и познакомился с командирами Брестом и Волатом. Сначала Кос присоединился к белорусским добровольцам как воин, прошел тактическую и врачебную подготовку, теперь он отвечает за визуал, дизайн и соцсети полка Калиновского. Именно Кос создал логотип полка.

Но это не значит, что белорусский герой не был на передовой:

«Сложнейшее было в начале, когда ты приехал на ноль, ты уже знал, что там будет жесть, и там будет все, что ты видел на видео. На войне скорее не страх, а ты закаляешься. Ты становишься жестче».

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