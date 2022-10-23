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В ноябре в России начнется истерика

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  • Герман Обухов
  • 23.10.2022, 10:17
  • 17,468
В ноябре в России начнется истерика

«Повторить» получилось с точностью до наоборот.

Очень многие россияне с куриными мозгами все рвались что-то повторить и в итоге у них получилось, но с точностью до наоборот. В мае 1945 они въехали в Берлин на американских Студебеккерах, а в мае 2023 у них появляется хороший шанс, что американские HIMARS и Tomahawk вынесут их из Москвы. Ленд-лиз Соединенных Штатов спас Сталина и Советский Союз от оккупации нацистской Германии. Тогда Америка поставила советской армии не только самолеты Кобра и грузовики для Катюш, но и накормила ее своей тушенкой, одев с ног до головы.

Перечислить все невозможно, это займет несколько страниц. Даже хваленый советский танк Т-34 состоял из множества американских компонентов, без которых он представлял бы собой груду железа.

Сегодня Украина получила от Америке еще более мощный ленд-лиз и результат в итоге будет схожий – парад победы ВСУ на Крещатике. «Чем дальше в лес, тем больше дров», - чем дальше будет затягиваться война, тем больше вооружения получит Украина, в том числе и наступательного, включая танки и вертолеты, и тем больше репараций придется выплачивать России. Сегодня, однако, первейшая задача это закрыть небо над Украиной или по крайней мере над ее большими городами. После чего в России начнется истерика – мы ничего с Украиной сделать не можем! Караул!

В советское время самым расхожим и знаменитым лозунгом были слова Владимира Ульянова (Ленина): «Партия- ум, честь и совесть нашей эпохи». Это относилось тогда к большевикам-коммунистам. Партия «Единая Россия» создавалась по сути и подобию КПСС. К настоящему времени у ее руководства, затеявшего эту войну, также не осталось ни ума, ни чести, ни совести, как в свое время у коммунистов. Все один к одному. Начать войну можно, назвав ее как угодно, но втихую выйти из нее не получится - войну можно либо выиграть, либо проиграть. Сама мысль о том, что война проиграна, приводит всю, так называемую, «российскую элиту» в ступор и прострацию, поскольку она теряет наворованное за 30 лет и даже свои жизни. Они понимают, что война проиграна, однако отказываются в это верить. Призывы «ястребов» применить ЯО ни к чему не приведут, ибо ни Путин, ни его окружение не герои, а военные преступники, которые боятся смерти. Они хотят пожить еще достаточно долго и пожить хорошо благодаря своим украденным капиталам.

Сегодня единственное препятствие, через которое перескочить невозможно, это промежуточные выборы в Конгресс и Сенат Соединенных Штатов, поэтому ожидать поставок наступательного вооружения из Америки до середины ноября не приходится. Кремль и Путин через свою агентуру на Западе запугали часть американского электората возможностью применения ЯО, если Америка будет поставлять Украине летальное оружие. С ноября у президента Байдена руки будут развязаны и ленд-лиз пойдет в Украину в полном объеме. Ни Америка, ни Евросоюз не могут себе позволить проиграть Москве. Правило, которое утвердилось в Соединенных Штатах, всем известно – с террористами не договариваются, их уничтожают. Так было с Бен-Ладеном, так будет и с Путиным, только пути и методы борьбы с ними отличаются в силу запущенности их шизофрении и наличия средств массового поражения. Так или иначе, но слова из басни «дедушки» Крылова: «ах, Моська, знать она сильна, что лает на слона» как нельзя лучше подходят для сравнения армий РФ и НАТО.

Герман Обухов, «Обозреватель»

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