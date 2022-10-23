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Лукашисты устроили шабаш на ракетной базе РФ в Зябровке

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  • 23.10.2022, 10:30
  • 10,492
Лукашисты устроили шабаш на ракетной базе РФ в Зябровке

Одни военные преступники наградили других.

Лукашенковские пропагандисты выложили видео «официального мероприятия» и показали, что сейчас происходит на военной базе возле Зябровки, где находятся российские ракетчики, сообщает «Флагшток».

На видео чиновник Гомельского райисполкома Денис Давыдов, Гомельского облисполкома Андрей Барановский вместе с председателем Гомельского областного военкомата Андреем Кривоносовым награждают солдат срочной службы ВС Беларуси «за выполнение боевых задач во время прохождения службы».

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