Лукашисты устроили шабаш на ракетной базе РФ в Зябровке

Лукашисты устроили шабаш на ракетной базе РФ в Зябровке11
- 23.10.2022, 10:30
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Одни военные преступники наградили других.
Лукашенковские пропагандисты выложили видео «официального мероприятия» и показали, что сейчас происходит на военной базе возле Зябровки, где находятся российские ракетчики, сообщает «Флагшток».
На видео чиновник Гомельского райисполкома Денис Давыдов, Гомельского облисполкома Андрей Барановский вместе с председателем Гомельского областного военкомата Андреем Кривоносовым награждают солдат срочной службы ВС Беларуси «за выполнение боевых задач во время прохождения службы».