Оккупанты атаковали Николаев и область целой «стаей» дронов-камикадзе 5 23.10.2022, 10:35

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Украинские бойцы сбили 16 таких беспилотников.

В ночь на 23 октября российская армия снова атаковала Николаевщину иранскими ударными дронами-камикадзе Shahed-136. Украинские воины сбили 16 таких беспилотников.

Об этом сообщает Командование Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины на официальном канале в Telegram.

Воздушное командование «Юг» Воздушных Сил в Николаевской области сбило 11 дронов-камикадзе, три иранских БПЛА уничтожили другие подразделения Сил обороны юга Украины, а еще два прорвавшихся с южного направления Shahed-136 ликвидировали зенитчики Воздушного командования «Восток» и ВК «Центр» на востоке и севере страны.

Несмотря на сбитые БПЛА, с помощью дронов-камикадзе произошел ракетный удар в Николаеве. С-300 попали в пятиэтажку и соседнюю девятиэтажку, а также повреждены машины, теплотраса и детская площадка. Пострадавших нет.

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